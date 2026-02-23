Трамп игнорирует решение Верховного суда по пошлинам, - The Guardian

Верховный суд США признал большую часть тарифов, введенных администрацией президента Дональда Трампа - незаконными. Однако власти намерены продолжать торговую политику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Суд в пятницу постановил, что Трамп превысил полномочия, применив положение о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) для введения широких пошлин на импорт - такую практику суд признал неконституционной.
Однако президент США уже анонсировал новый глобальный тариф в 15 % на импорт, опираясь на другой закон - Торговый акт 1974 года.
Представитель торгового представительства США Джеймисон Грир подчеркнул, что официальная политика в отношении тарифов не изменилась, несмотря на решение суда, и администрация не планирует отказываться от действующих тарифных соглашений с примерно 20 странами, включая Великобританию, ЕС, Японию и Швейцарию.
Грир также отметил, что администрация не будет запрашивать одобрение Конгресса для новых тарифов, если в этом не будет острой необходимости, но продолжит ориентироваться на текущую торговую стратегию.
Решение суда вызвало резкую реакцию в политических кругах. Лидер меньшинства в Сенате США сенатор Чак Шумер охарактеризовал его как победу для американских потребителей и малого бизнеса и призвал администрацию прекратить торговую войну.
Международные партнеры США также выразили обеспокоенность. Австралийский министр торговли заявил, что его страна изучит все варианты для защиты интересов бизнеса против новых пошлин, а в Евросоюзе обсуждают возможную приостановку ратификации торгового соглашения с США до прояснения долгосрочных обязательств Вашингтона.
Эксперты отмечают, что хотя многие ключевые тарифы отменены, Белый дом нацелен сохранить меры протекционизма под другими юридическими механизмами. Новые тарифы в 15 % уже объявлены, а переговоры с основными торговыми партнерами продолжаются в условиях неопределенности.
Бизнес-сообщество США и зарубежные компании требуют вернуть средства, собранные по отмененным тарифам, что может привести к длительным судебным искам и дополнительной нестабильности на рынках.
Напомним, Трамп после решения Верховного суда об отмене введенных им тарифов заявил, что поднимает все уже действующие тарифы до 15%.
Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом против большинства стран мира.