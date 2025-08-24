ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп и Рубио поздравили украинцев с Днем независимости: ваше мужество вдохновляет многих

Вашингтон, Воскресенье 24 августа 2025 10:48
UA EN RU
Трамп и Рубио поздравили украинцев с Днем независимости: ваше мужество вдохновляет многих Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио поздравили украинцев с Днем независимости. Они подчеркнули, что США поддерживают суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США и президента Украины Владимира Зеленского в X (Twitter).

"Соединенные Штаты преданы будущему Украины как независимого государства. Мы верим в переговорное урегулирование, которое сохранит суверенитет Украины и будет гарантировать ее долгосрочную безопасность, что приведет к прочному миру", - заявил Рубио.

Государственный секретарь добавил, что в этот день США надеются на дальнейшее укрепление экономического партнерства и партнерства по безопасности между странами ради будущего обоих народов.

Обращение президента США опубликовал Владимир Зеленский.

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество Вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают Вашу борьбу, чтят Ваши жертвы и верят в Ваше будущее как независимого государства", - отметил Трамп.

Американский лидер заявил, что "пришло время положить конец бессмысленным убийствам". Поэтому США поддерживают переговоры о заключении соглашения, которое "приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины".
Трамп и Рубио поздравили украинцев с Днем независимости: ваше мужество вдохновляет многих
Фото: обращение Дональда Трампа (x.com/ZelenskyyUa)

Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления и отметил, что Украина и США могут положить конец войне, работая вместе.

"Мы ценим ваши добрые слова для украинского народа и благодарим Соединенные Штаты за то, что они стоят бок о бок с Украиной, защищая самое ценное: независимость, свободу и гарантированный мир", - подчеркнул он.

День независимости Украины

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. РБК-Украина пообщалось с участником провозглашения Акта о независимости. Подробнее - читайте в нашем материале.

Владимир Зеленский в День независимости обратился к украинцам. Он подчеркнул, что Украина нуждается в справедливом мире, и только украинцы будут решать, каким он будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп День независимости Украины Марко Рубио
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"