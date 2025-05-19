Трамп и Путин созвонились: первые подробности

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным Reuters, Трамп поговорил с Путиным о мире в Украине.
Заметим, что ряд СМИ сообщили о том, что Трамп перед звонком Путину звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В прошлую пятницу в Стамбуле состоялась очередная попытка переговоров между Украиной и Россией, инициированная российским диктатором Владимиром Путиным в ответ на совместный призыв Киева, ЕС и США ввести 30-дневное всеобъемлющее перемирие.
Президент Владимир Зеленский публично заявил о готовности пообщаться с Путиным лично, однако Москва прислала делегацию низшего ранга, что фактически проигнорировало предложение прямой встречи.
Переговоры продолжались около часа и завершились почти безрезультатно. Российская сторона требовала от Украины признать аннексию Крыма и четырех оккупированных областей, закрепить нейтральный статус государства, отказаться от репараций и предоставить "европейские" гарантии прав русскоязычного населения. Единственным реальным итогом встречи стала договоренность обменяться военнопленными в формате "1000 на 1000".
Стоит напомнить, что перед переговорами Трамп заявлял, что также может посетить Стамбул. Однако потом он изменил свое мнение и заявил, что это произойдет как только такую встречу смогут организовать.
На днях же Трамп написал в соцсетях, что позвонит российскому диктатору Владимиру Путину. Он планирует обсудить войну в Украине и ряд других вопросов.
Позже спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор готовится. А сегодня уточнил, что разговор Трампа и Путина состоится в 17:00.
Тогда же Трамп анонсировал разговор и с Владимиром Зеленским.
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