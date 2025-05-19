RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп и Путин созвонились: первые подробности

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что пишет издание

По данным Reuters, Трамп поговорил с Путиным о мире в Украине.

Заметим, что ряд СМИ сообщили о том, что Трамп перед звонком Путину звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Переговоры в Стамбуле

В прошлую пятницу в Стамбуле состоялась очередная попытка переговоров между Украиной и Россией, инициированная российским диктатором Владимиром Путиным в ответ на совместный призыв Киева, ЕС и США ввести 30-дневное всеобъемлющее перемирие.

Президент Владимир Зеленский публично заявил о готовности пообщаться с Путиным лично, однако Москва прислала делегацию низшего ранга, что фактически проигнорировало предложение прямой встречи.

Переговоры продолжались около часа и завершились почти безрезультатно. Российская сторона требовала от Украины признать аннексию Крыма и четырех оккупированных областей, закрепить нейтральный статус государства, отказаться от репараций и предоставить "европейские" гарантии прав русскоязычного населения. Единственным реальным итогом встречи стала договоренность обменяться военнопленными в формате "1000 на 1000".

Стоит напомнить, что перед переговорами Трамп заявлял, что также может посетить Стамбул. Однако потом он изменил свое мнение и заявил, что это произойдет как только такую встречу смогут организовать.

Анонс разговора с Путиным и Зеленским

На днях же Трамп написал в соцсетях, что позвонит российскому диктатору Владимиру Путину. Он планирует обсудить войну в Украине и ряд других вопросов.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор готовится. А сегодня уточнил, что разговор Трампа и Путина состоится в 17:00.

Тогда же Трамп анонсировал разговор и с Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд ТрампВойна в Украине