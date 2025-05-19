Трамп и Путин созвонились: первые подробности

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По данным Reuters, Трамп поговорил с Путиным о мире в Украине.

Заметим, что ряд СМИ сообщили о том, что Трамп перед звонком Путину звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Переговоры в Стамбуле

В прошлую пятницу в Стамбуле состоялась очередная попытка переговоров между Украиной и Россией, инициированная российским диктатором Владимиром Путиным в ответ на совместный призыв Киева, ЕС и США ввести 30-дневное всеобъемлющее перемирие.

Президент Владимир Зеленский публично заявил о готовности пообщаться с Путиным лично, однако Москва прислала делегацию низшего ранга, что фактически проигнорировало предложение прямой встречи.

Переговоры продолжались около часа и завершились почти безрезультатно. Российская сторона требовала от Украины признать аннексию Крыма и четырех оккупированных областей, закрепить нейтральный статус государства, отказаться от репараций и предоставить "европейские" гарантии прав русскоязычного населения. Единственным реальным итогом встречи стала договоренность обменяться военнопленными в формате "1000 на 1000".

Стоит напомнить, что перед переговорами Трамп заявлял, что также может посетить Стамбул. Однако потом он изменил свое мнение и заявил, что это произойдет как только такую встречу смогут организовать.