Трамп и Путин согласовали шаги к миру в Украине, первый - никаких ударов по энергетике

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовились розпочати шлях до перемир'я між Україною та Росією.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.
Сегодня Трамп и Путин обсудили вопрос перемирия Украины и России. Во время разговора "лидеры согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром".
Как отметили в Белом доме, Путин и Трамп согласовали первые шаги по миру в Украине.
"Договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира", - сказано в сообщении Белого дома.
В США заявили, что эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке. Также Трамп и Путин во время разговора "согласились, что будущее, в котором двусторонние отношения между США и Россией являются лучшими, имеет огромные преимущества."
Также мы писали, что Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.
Заметим, Россия уже неоднократно делала заявления о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Однако эти обещания неоднократно нарушались. В частности, прошлой весной удары РФ по энергетике привели к масштабным отключениям света в Украине, которые продолжались с мая по сентябрь.
Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
Вчера вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет переговоры с Путиным 18 марта утром по времени Вашингтона.
Во время разговора Трамп и Путин обсуждали вопрос 30-дневного режима прекращения огня. На это предложение уже согласился Киев во время переговоров с США в Саудовской Аравии на прошлой неделе.
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