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Трамп и Нетаньяху провели "жесткий" разговор по Ирану, - СМИ

21:36 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность возобновления боевых действий против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Источники сообщают, что накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили состояние переговоров с Тегераном и возможные сроки возобновления боевых действий.

По данным инсайдеров, израильский премьер настаивает на возобновлении американских ударов по Ирану после промежуточных выборов в США.

В то же время Трамп пока намерен дать переговорам идти своим чередом. Такой подход американского президента, по словам источников, вызывает беспокойство израильского премьера.

Израильский источник охарактеризовал телефонный разговор как "жесткий", тогда как американский назвал его "прямым".

Какую стратегию выбрал Трамп

Как отмечает Axios, американский президент придерживается двойной стратегии. С одной стороны, он пытается добиться соглашения с Ираном и возобновить мирные переговоры.

С другой - Трамп готовится к возможному возобновлению масштабных боевых операций после промежуточных выборов в США.

Издание напоминает, что подобного подхода Трамп придерживался и перед проведением операций "Полночный молот" в июне 2025 года и "Эпическая ярость" в феврале.

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