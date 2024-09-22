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Трамп и Харрис вместо вторых дебатов могут дать интервью, - Axios

Фото: Дональд Трамп и Камала Гаррис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от вторых дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. Однако оба кандидата в президенты могут дать интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Изданию стало известно, что Трамп и Харрис рассматривают возможность проведения интервью в программе "60 минут" на канале CBS News. Если это случится, их будут будут транслировать одно за другим 7 октября в качестве грандиозного финала предвыборной кампании.

Как пишет Axios, кампания Харрис ведет активные переговоры с программой "60 минут". Источники из окружения Трампа говорят, что интервью состоится в ближайшее время, но дата пока не определена.

Сообщается, что "60 минут" предприняли необычный шаг, раскрыв намерения взять интервью в статье Дэвида Баудера из Associated Press от 12 сентября.

Там говорится, что Скотту Пелли было поручено взять интервью у Трампа, а Билл Уитакер должен был взять интервью у Харрис. В частности, Уитакер брал интервью у Харрис прошлой осенью, что обеспечило фактор знакомства, который помог привлечь кампанию.

Помимо этого, к участию также приглашены кандидаты на пост вице-президента Тим Уолц и Джей Ди Вэнс.

"Я уверен, что это сработает. Для любой кампании было бы не очень хорошо, если бы они отказались от возможности появиться в "60 минутах"", - сказал Билл Оуэнс, исполнительный продюсер шоу, агентству AP.

Отказ Трампа от дебатов

Напомним, что первые дебаты между Трампом и Харрис состоялись 10 сентября на канале NBC News. Тогда согласно опросу CNN, 63% респондентов посчитали, что победителем была действующий вице-президент США. В окружении Трампа неофициально говорили, что в лучшем случае была ничья, в худшем он проиграл.

После этих дебатов кандидат от демократов предложила республиканцы встретиться на еще одних дебатах. Однако он отказался.

Вчера стало известно, что Харрис приняла приглашение на дебаты, которые 23 октября организовывает телеканал CNN. В добавок она призвала Трампа тоже принять в них участие.

Однако спустя несколько часов, Трамп отказался, заявив, что "уже очень поздно" для дебатов.

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