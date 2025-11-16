Трамп и Грин поссорились из-за "дела Эпштейна": в чем обвиняют президента США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Грин в соцсети Х .

"Из-за дела Эпштейна я подвергаюсь нападкам со стороны президента Трампа. Это действительно заставляет задуматься, что же находится в этих файлах и кто и какая страна оказывает на него такое давление?", - написала она.

Марджори Грин добавила, что "прощает" ему и будет молиться "за то, чтобы он вернулся к своим первоначальным обещаниям по MAGA".

Перед тем Трамп заявил, что больше не будет поддерживать Грин.

"Я отзываю свою поддержку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из большого штата Джорджия. Все, что я вижу от "сумасшедшей" Марджори, - это жалобы, жалобы, жалобы!" - написал Трамп.

В посте в соцсети Truth Social в субботу, 15 ноября, он назвал ее предательницей и в очередной раз обвинил в левацких настроениях, обыграв фамилию Грин.

"Легкомысленная конгрессвумен Марджори Тейлор Бурая (зеленая трава становится бурой, когда начинает гнить!) предала всю Республиканскую партию, когда перешла на левый фланг, плохо выступила в жалкой программе The View и стала фальшивой республиканкой, которой она всегда и была, как мы все знаем", - написал Трамп.