Трамп и Грин поссорились из-за "дела Эпштейна": в чем обвиняют президента США

США, Воскресенье 16 ноября 2025 05:56
UA EN RU
Трамп и Грин поссорились из-за "дела Эпштейна": в чем обвиняют президента США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Конгрессмен, представительница движения MAGA Марджори Тейлор Грин обвинила президента США Дональда Трампа в сокрытии дела Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Грин в соцсети Х.

"Из-за дела Эпштейна я подвергаюсь нападкам со стороны президента Трампа. Это действительно заставляет задуматься, что же находится в этих файлах и кто и какая страна оказывает на него такое давление?", - написала она.

Марджори Грин добавила, что "прощает" ему и будет молиться "за то, чтобы он вернулся к своим первоначальным обещаниям по MAGA".

Перед тем Трамп заявил, что больше не будет поддерживать Грин.

"Я отзываю свою поддержку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из большого штата Джорджия. Все, что я вижу от "сумасшедшей" Марджори, - это жалобы, жалобы, жалобы!" - написал Трамп.

В посте в соцсети Truth Social в субботу, 15 ноября, он назвал ее предательницей и в очередной раз обвинил в левацких настроениях, обыграв фамилию Грин.

"Легкомысленная конгрессвумен Марджори Тейлор Бурая (зеленая трава становится бурой, когда начинает гнить!) предала всю Республиканскую партию, когда перешла на левый фланг, плохо выступила в жалкой программе The View и стала фальшивой республиканкой, которой она всегда и была, как мы все знаем", - написал Трамп.

Дело Джеффри Эпштейна

Как сообщало РБК-Украина, 13 ноября демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали новые электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых упоминается Трамп.

После этого Трамп написал в соцсети Truthcosial, что таким образом демократы отвлекают внимание от своих политических провалов.

Финансист Джеффри Эпштейн прославился организацией публичного дома для высокопоставленных чиновников со всего мира.

Сейчас главным вопросом остается наличие "списка контактов" Эпштейна - людей, которые могли быть его клиентами. Из открытых источников подтверждено, что он общался в том числе с Дональдом Трампом.

Радикальные сторонники Трампа годами требовали от американских властей обнародовать "список" - мол, он покажет, что американская культурная и политическая элита причастна к этим преступлениям.

