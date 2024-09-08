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Трамп и Харрис видят в Пенсильвании главное поле битвы за президентство США, - Bloomberg

Воскресенье 08 сентября 2024 06:21
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Трамп и Харрис видят в Пенсильвании главное поле битвы за президентство США, - Bloomberg Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Пенсильвания становится главным полем битвы в гонке за Белый дом. Камала Харрис и Дональд Трамп все больше выделяют внимания и ресурсов этому штату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, в последние недели Пенсильвания, самый густонаселенный из колеблющихся штатов, который имеет 19 голосов Коллегии выборщиков, неоднократно привлекал визиты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий.

Отношение кандидатов к Пенсильвании как к более важному штату, чем к другим ключевым регионам, подчеркивает его значимость. Так, в 2016 году здесь шла ожесточенная борьба, и Трамп победил с минимальным перевесом - менее 3/4 одного процентного пункта. В 2020 году напряжение сохранялось, когда ныне действующий президент США Джо Байден также выиграл с небольшим перевесом.

Гонка в Пенсильвании представляет собой микрокосм всей президентской кампании. Трамп и Харрис активно работают в штате, стремясь решить вопросы, связанные с экономическими трудностями, вызванными высокими ценами, а также опасениями по поводу рабочих мест и заработных плат. Особенное внимание они уделяют рабочим на западе Пенсильвании. Кроме того, оба кандидата нацелены на привлечение голосов независимых избирателей и жителей пригородов вокруг Филадельфии (штат Пенсильвания).

Bloomberg добавило, что значимость штата станет еще больше во вторник, когда в городе Филадельфия пройдут, возможно, единственные дебаты между Харрис и Трампом

Отметим, что несколько дней назад телеканал ABC, на котором состоятся дебаты между Трампом и Харрис, утвердил окончательные правила противостояния. Подробнее о них читайте в материале РБК-Украина.

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