Трамп и Хаббард против "старой гвардии": десятки разведчиков США лишены допусков

США, Среда 20 августа 2025 03:20
Трамп и Хаббард против "старой гвардии": десятки разведчиков США лишены допусков Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард отозвала допуски к секретной информации у 37 действующих и бывших сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

19 августа Тулси Габбард сообщила, что отменила доступ к секретной информации для 37 нынешних и бывших представителей американской разведки. Они были обвинены в "политизации и манипуляциях разведданными".

В своем обращении в соцсетях Габбард отметила, что это решение принято по указанию президента Дональда Трампа.

В обнародованном списке лиц, лишенных доступа к секретным данным, оказались не только бывшие разведчики, но и, в частности, экс-руководитель Совета нацбезопасности времен Обамы и координатор глобального ответа на COVID-19 в администрации Джо Байдена.

Здесь стоит отметить, что по мнению Габбард, в 2016 году чиновники из окружения Обамы якобы организовали "предательский заговор", чтобы подорвать кампанию Трампа. Демократы отвергают эти обвинения как безосновательные.

Кроме того, Габбард неоднократно утверждала, что американские спецслужбы превратились в "оружие" во внутриполитической борьбе.

В прошлом месяце Министерство юстиции США даже объявило о создании специальной группы для проверки ее заявлений.

Так, ранее Габбард угрожала передать в Минюст дела против бывших высокопоставленных чиновников администрации демократа Барака Обамы, которых она обвиняет в искажении оценок вмешательства России в выборы 2016 года. Дональд Трамп также неоднократно без доказательств заявлял, что Обама якобы пытался сфабриковать его связи с Кремлем, чтобы сорвать президентскую кампанию. Представители Обамы эти утверждения называли "абсурдными" и политически мотивированными.

Напомним, во время визита в США президент Владимир Зеленский обсуждал с Трампом возможные сценарии мирного урегулирования войны. Украинский лидер не исключил, что вопрос территориальных обменов может появиться на повестке дня.

