Трамп не хотів надавати військову допомогу Україні, - Болтон

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон у своїй книзі "Кімната" написав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не бажає надавати військову допомогу Україні. Він хотів, щоб Київ спершу передав компромат на своїх політичних опонентів.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, у книзі Болтон писав, що Трампа 10 разів намагалися умовити держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер, щоб надати військову допомогу Україні. Однак президент був проти відправки Києву "будь-чого доти, доки не будуть передані всі матеріали, пов’язані з Хілларі Клінтон і з Байденом".

Нагадаємо, восени 2019 року розгорівся політичний скандал навколо розмови Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Тоді Трамп хотів, щоб його український колега почав розслідування щодо Байдена і його сина.

Розслідування мало проводитись стосовно того, яку роль відігравав Байден в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який розслідував діяльність Burisma, коли там працював Хантер Байден.

Демократи в Конгресі США після такого тиску на Зеленського спробувати домогтися імпічменту Трампа. Однак Сенат, де більшість місць у республіканців, не підтримали таке рішення.

Також Дональд Трамп заявляв, що Болтон буде притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо будуть опублікована його книга.

Білий дім планував заборонити публікувати мемуари колишнього радника Трампа з національної безпеки Джону Болтону, поки з них не будуть видалені засекречені дані.