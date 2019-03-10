Трамп хоче істотно підвищити плату за розміщення військ США, - WP

Союзники можуть платити США в п'ять разів більше, ніж зараз

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разработал формулу для решения проблемы с союзниками, которые, как он считает, недостаточно платят Вашингтону за размещение войск. Об этом Трамп заявил в беседах со своими помощниками, сообщают источники, передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Трамп хочет обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания и еще половину от нее. Эту формулу он назвал "цена+50%".

По мнению собеседников издания, это может привести к тому, что союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас.

Кроме того, сообщается, что применение этой формулы к одной из стран уже обсуждалось на высшем уровне и что эти вести "потрясли" Германию, Японию и Южную Корею, где размещены тысячи американских военнослужащих.

Представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис заявил, что администрация Трампа "хочет заключить выгодную сделку для американского народа", но отказался прокомментировать "какие-либо текущие обсуждения".

Напомним, президент США Дональд Трамп постоянно требует, чтобы другие страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до двух процентов ВВП. По предварительным оценкам, приведенным на официальном сайте НАТО, в 2018 году США выделили на оборону 3,5 процента ВВП, в то время как их союзники по НАТО - в среднем 1,47 процента.