Трамп хоче істотно підвищити плату за розміщення військ США, - WP

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Союзники можуть платити США в п'ять разів більше, ніж зараз

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розробив формулу для вирішення проблеми з союзниками, які, як він вважає, недостатньо платять Вашингтону за розміщення військ. Про це Трамп заявив у бесідах зі своїми помічниками, повідомляють джерела, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Трамп хоче зобов'язати країни, на територіях яких базуються американські військові, оплачувати повну вартість їх перебування і ще половину від неї. Цю формулу він назвав "ціна+50%".

На думку співрозмовників видання, це може призвести до того, що союзники будуть платити США в п'ять разів більше, ніж зараз.

Крім того, повідомляється, що застосування цієї формули до однієї з країн вже обговорювалося на вищому рівні і що ці новини "вразили" Німеччину, Японію і Південну Корею, де розміщені тисячі американських військовослужбовців.

Представник Ради нацбезпеки США Гаррет Маркіс заявив, що адміністрація Трампа "хоче укласти вигідну угоду для американського народу", але відмовився прокоментувати "які-небудь поточні обговорення".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп постійно вимагає, щоб інші країни-члени НАТО збільшили оборонні витрати до двох відсотків ВВП. За попередніми оцінками, наведеними на офіційному сайті НАТО, в 2018 році США виділили на оборону 3,5 відсотка ВВП, тоді як їхні союзники за НАТО - в середньому 1,47 відсотка.