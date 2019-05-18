Трамп хоче скасувати лотерею Green Card для іммігрантів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив нові імміграційні ініціативи, в яких пропонується змінити правила видачі так званих зелених карт (Green Card), скасувавши лотерею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Трамп хоче скасувати лотерею диверсифікаційних віз (так звану лотерею "зелених карт") на користь освічених і висококваліфікованих фахівців, прагнучи відійти від їх переважної видачі родичам іммігрантів, які отримали американське громадянство.

"Випадковий вибір суперечить американським цінностям і блокує багатьох кваліфікованих потенційних іммігрантів з усього світу, які можуть багато чого привнести", - пояснив Трамп.

Представники адміністрації також повідомили, що план Трампа передбачає запровадження імміграційної системи балів, що вже існує у Канаді, Японії, Австралії та Новій Зеландії.

Кількість "зелених карт", що видаються владою США новим іммігрантам, не зміниться, однак при цьому будуть значно збільшені квоти для професіоналів високої кваліфікації, студентів з видатними досягненнями і для осіб з вищою освітою.

До уваги також братимуть вік претендентів, знання англійської мови і наявність у них пропозицій роботи у США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що незаконних мігрантів, термін тримання під вартою яких закінчуватиметься, будуть передавати містам та так званим штатам-притулкам - які виступають проти видворення нелегальних мігрантів, зокрема, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.