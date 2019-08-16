Трамп хоче купити Гренландію

Президент США Дональд Трамп цікавився, що треба для того, щоб купити Гренландії, яка є частиною Данії. Про це пише РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Джерела в Білому домі повідомили, що Трамп неодноразово ставив радників відповідне питання і з цікавістю слухав дискусії з приводу геополітичного значення цього острова, а також його ресурсів. Крім іншого, обговорювалася тема розширення присутності військовослужбовців США в Арктиці.

Трамп, відзначає WSJ, навіть попросив юрисконсульта американської адміністрації провести правову експертизу подібного проекту.

Видання пише, що деякі радники Трампа бачать в покупці острова "швидкоплинне захоплення" американського президена, яке навряд чи здійсниться.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час візиту в Японію рекомендував уряду в Токіо розширити закупівлі американських озброєнь.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що лідера КНР Сі Цзіньпін необхідно особисто зустрітися з протестувальниками в Гонконг.