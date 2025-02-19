Трамп хочет уволить всех прокуроров "времен Байдена"

"За последние четыре года Министерство юстиции было политизировано как никогда раньше. Поэтому я поручил уволить ВСЕХ прокуроров США времен Байдена. Мы должны НЕМЕДЛЕННО навести порядок и восстановить доверие. Золотой век Америки должен иметь справедливую систему правосудия - И ЭТО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Издание сообщает, что в США действуют 93 прокурора, каждый из которых отвечает за определенный судебный округ. Два округа имеют общего прокурора. В каждом округе он является главным правоохранителем. Замена президентом федеральных прокуроров является обычной практикой после того, как новая администрация приступила к работе.

Белый дом в свою очередь разослал уведомления об увольнении ряду американских прокуроров, которые были назначены Байденом. Ранее же, как пишет Тһе Hill, несколько прокуроров сами подали в отставку.