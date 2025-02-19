Трамп хочет уволить всех прокуроров "времен Байдена"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству юстиции уволить всех прокуроров, которые остались со времен президентства Джо Байдена. Он утверждает, что ведомство "политизировано как никогда раньше".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
"За последние четыре года Министерство юстиции было политизировано как никогда раньше. Поэтому я поручил уволить ВСЕХ прокуроров США времен Байдена. Мы должны НЕМЕДЛЕННО навести порядок и восстановить доверие. Золотой век Америки должен иметь справедливую систему правосудия - И ЭТО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Издание сообщает, что в США действуют 93 прокурора, каждый из которых отвечает за определенный судебный округ. Два округа имеют общего прокурора. В каждом округе он является главным правоохранителем. Замена президентом федеральных прокуроров является обычной практикой после того, как новая администрация приступила к работе.
Белый дом в свою очередь разослал уведомления об увольнении ряду американских прокуроров, которые были назначены Байденом. Ранее же, как пишет Тһе Hill, несколько прокуроров сами подали в отставку.
Напомним, что Дональд Трамп, вступив в должность президента США, осуществил ряд увольнений и сокращений. В частности, он и его администрация и чиновники уволили: сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA); главу Национального архива Коллин Шоган; генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина.
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