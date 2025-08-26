Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в этом году

"Я хотел бы встретиться с ним в этом году... Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в будущем. Я хотел бы встретиться. У нас с ним сложились прекрасные отношения", - сказал президент США.

По словам Трампа, он и лидер КНДР "стали очень дружелюбными" во время его первого срока на посту президента.

"Мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении", - заявил Трамп, добавив, что хотел бы помочь отношениям между двумя Кореями.

Как пишет Reuters, Северная Корея пока не отреагировала на просьбу прокомментировать высказывания президента США.

Отметим, что заявления Трампа прозвучали во время встречи с новым президентом Южной Кореи Ли Джэ Меном в Белом доме. Южнокорейский лидер в свою очередь выразил надежду, что президенту США удастся наладить отношения между Сеулом и Пхеньяном.

"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную страну в мире. Чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World (комплекс недвижимости - ред.) в Северной Корее. Чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно смогли сыграть роль миротворца мирового исторического значения", - сказал Ли.