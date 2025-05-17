Трамп хочет остановить войну уже в понедельник: позвонит Путину и Зеленскому

"Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра. Тема разговора - прекращение "кровавой резни", которая в среднем уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю", - заявил Трамп.

Он также отметил, что планирует обсудить с Путиным вопросы торговли.

"Затем я буду говорить с президентом Украины (Владимиром, - ред.) Зеленским, а затем вместе с ним - с различными странами-членами НАТО", - добавил он.

Трамп выразил надежду, что это будет продуктивный день.

"(Надеюсь, - ред.) будет объявлено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была бы произойти, закончится. Божьего благословения нам всем!", - добавил он.