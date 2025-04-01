Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку по Украине

По мнению президента США, Путин доведет дело до конца и все же согласится завершить войну. Он добавил, что не хотел бы вводить пошлины на российскую нефть, о чем заявил ранее.

"Я хочу, чтобы он заключил сделку, чтобы мы прекратили убивать российских солдат, украинских солдат и других людей. Я хочу быть уверенным, что он доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Кроме того, он затронул тему полезных ископаемых Украины. Президента США заявил, что украинская сторона в обмен на подписание документа требует якобы вступление в НАТО.

"Мы заключили сделку по редкоземельным металлам. Все было готово. И я услышал от вас (от прессы)... Я еще не говорил с ними, но через вас узнал, что теперь они говорят: "Мы заключим эту сделку только если вступим в НАТО" или что-то в этом роде. Ну, во-первых, это никогда не обсуждалось. Во-вторых, я думаю, что еще задолго до Путина им сказали, что в НАТО их не примут", - заявил глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО (или же ее стремление), вероятно, и стало причиной начала войны.