Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram могут разблокировать до конца месяца, - FT

Руководство Meta изучает вопрос о разблокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Решение по этому вопросу будет принято до конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Возможность разблокировки аккаунтов Трампа стала обсуждаться в Meta после того, как в конце ноября решение о разблокировке аккаунта бывшего президента США в Twitter принял Илон Маск. Изначально компания Марка Цукерберга планировала принять решение до 7 января.

Однако процесс его принятия затягивается. Для этого была создана специальная рабочая группа, куда вошли сотрудники из различных групп компании по связям с общественностью и коммуникациям, а также из группы по контентной политике.

Аккаунты Дональда Трампа в Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы в начале 2021 года на фоне событий вокруг захвата Капитолия.