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Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram могут разблокировать до конца месяца, - FT

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Вашингтон, Воскресенье 01 января 2023 16:43
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram могут разблокировать до конца месяца, - FT Фото: Трамп может вернуться в Facebook и Instagram уже в конце января (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Руководство Meta изучает вопрос о разблокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Решение по этому вопросу будет принято до конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Возможность разблокировки аккаунтов Трампа стала обсуждаться в Meta после того, как в конце ноября решение о разблокировке аккаунта бывшего президента США в Twitter принял Илон Маск. Изначально компания Марка Цукерберга планировала принять решение до 7 января.

Однако процесс его принятия затягивается. Для этого была создана специальная рабочая группа, куда вошли сотрудники из различных групп компании по связям с общественностью и коммуникациям, а также из группы по контентной политике.

Аккаунты Дональда Трампа в Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы в начале 2021 года на фоне событий вокруг захвата Капитолия.

Напомним, ранее владелец Twitter Илон Маск опубликовал опрос, стоит ли восстанавливать аккаунт Дональда Трампа.

Результаты голосования были в пользу президента Соединенных Штатов и миллиардер разблокиовал учетную запись политика.

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