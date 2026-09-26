Белый дом запретил CNN летать на президентском борту с Трампом, - The Washington Post

Белый дом запретил представителям CNN путешествовать с президентом США Дональдом Трампом на самолете Air Force One во время субботней поездки в Ноксвилл, штат Теннесси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Washington Post.

Решение было принято только через день после того, как суд временно восстановил доступ журналистов CNN в Белый дом. Трамп в субботу должен отправиться в Ноксвилл, штат Теннесси.

CNN входит в телевизионный пул Белого дома, который поочередно обеспечивает освещение деятельности президента для нескольких крупных телеканалов. Представители CNN должны были лететь вместе с Трампом на Air Force One и выполнять функции очередного участника пула.

Однако Белый дом не включил CNN в список представителей телевизионного пула на субботнюю поездку. При этом другой телеканал на замену CNN также не был назначен.

В CNN подтвердили информацию The Washington Post. Белый дом при этом не ответил на запрос издания по комментарию. Позже в расписании президента на субботу также не был отмечен основной телевизионный представитель пула.

Что предшествовало запрету

Как известно, на прошлой неделе администрация Трампа запретила CNN, MS NOW и Politico находиться на территории Белого дома. Впоследствии эти медиа обратились в суд.