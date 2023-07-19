Трамп хочет компенсации для США от Европы за поставленное Украине оружие

Сначала Трамп раскритиковал решение США передать Украине кассетные снаряды в связи с тем, что у Запада закончились запасы боеприпасов, которые можно было бы предоставлять Киеву.

Экс-президент Штатов заявил, что менее трех лет назад он "полностью восстановил вооруженные силы США и вывел Америку на столь сильную глобальную позицию".

"Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды военных пустеют, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну", - сказал он.

Кроме того, Трамп обвинил европейских партнеров США в том, что они оказывают мизерную долю помощи Украине.

Бывший лидер Штатов также подверг критике администрацию Байдена за то, что она до сих пор не обратилась с просьбой о возмещении расходов.

"Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом", - сказал он.

К тому же, Трамп рассказал о своих планах в случае избрания президентом США.

"Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место. Главный интерес Америки в Восточной Европе - мир и стабильность. Мы хотим, чтобы люди прекратили умирать", - добавил он.

Заявления Трампа о войне в Украине

Экс-президент США уже известен своими скандальными высказываниями о войне России против Украины. В частности, он выражал свою поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и выступал против помощи Украине.

Например, Трамп заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Он также отказался называть Путина военным преступником.

К тому же, недавно экс-президент США пообещал, что в случае победы на выборах заставит президента Украины Владимира Зеленского и Путина заключить мирное соглашение.

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