Трамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується ввести нові мита відносно Мексики в разі провалу переговорів по боротьбі з нелегальною міграцією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Трампа в Twitter.

Нові переговори заплановані на четвер, 6 червня, однак Трамп уже зараз вважає, що прогрес у переговорах з Мексикою за підсумками першого етапу непомітний.

"Тут треба розуміти, що якщо договору не буде, то рівень у 5% мита запрацює вже в понеділок. Чим вище тарифи, тим більше компаній повернуться в США", - написав він.

Зазначимо, що мексиканська делегація на чолі з керівником МЗС Марсело Эбрардом зустрічалась для переговорів з віце-президентом США Майком Пенсом і держсекретарем Майклом Помпео. В цей час американський президент не був - він поїхав на святкування річниці висадки союзників у Нормандії.

Нагадаємо, Трамп заявив 30 травня, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

У відповідь в уряді Мексики заявили, що введення з боку США додаткових тарифів на мексиканські товари стане катастрофічним для країни.