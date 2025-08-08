RU

Дональд Трамп Война в Украине

Трамп играет жестко: как США решили ослабить швейцарский золотой бизнес

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США добавляют неожиданный тариф на золотые слитки нанося удар по Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Правительство США неожиданно для всех ввело новые тарифы на импорт однокилограммовых золотых слитков. Это может серьезно пошатнуть мировой рынок золота и нанести удар прежде всего по швейцарской торговле.

Ожидалось, что эти слитки получат таможенные коды, которые освобождают их от тарифов, установленных администрацией Дональда Трампа.

Вот только Таможенная и пограничная служба США отнесла однокилограммовые и 100-унционные золотые слитки к категории, которая подлежит налогообложению. Решение об этом было принято 31 июля.

По словам экспертов, это серьезный удар по Швейцарии, которая является ведущим экспортером килограммовых слитков в США. По данным FT, именно эта форма золота является самой популярной на Comex - крупнейшем в мире фьючерсном рынке золота.

Новая тарифная политика уже отразилась на рынке: премия на фьючерсы на золото в Нью-Йорке резко выросла, и контракты на поставку в декабре подскочили более чем на 100 долларов за унцию по сравнению со спотовыми ценами в Лондоне. Такие колебания могут вызвать дополнительную нестабильность на мировых рынках драгоценных металлов.

Эксперты опасаются, что новые тарифы могут стать инструментом экономического давления на Швейцарию и изменить баланс сил в глобальной торговле золотом.

 

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел историческую волну новых тарифов на импорт из десятков стран, существенно обострив глобальное торговое напряжение.

Самые высокие ставки применяются к товарам из Бразилии (50%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Швейцарии (39%).

Также стало известно, что Швейцария планирует отменить покупку F-35 на 9 млрд долларов из-за тарифов Трампа.

Соединенные Штаты АмерикиШвейцарияДональд Трамп