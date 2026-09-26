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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп готовит новую эскалацию на Ближнем Востоке, - WSJ

19:11 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не согласился на предложение Ирана ввести семидневное перемирие. Более того, он настроен возобновить удары по режиму после промежуточных выборов в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

На этот раз Тегеран пытался договориться с США об открытии Ормузского пролива, а также о возобновлении переговоров по его ядерной программе в обмен на прекращение американской блокады иранских портов.

В то же время публично Трамп утверждает, что Иран после промежуточных выборов якобы будет просить о заключении соглашения, предусматривающего полный отказ страны от ядерной программы.

Как утверждают инсайдеры СМИ, в частных разговорах президент США скептически оценивает вероятность того, что Тегеран согласится выполнить его требования.

Кроме того, он предупредил свое окружение, что считает новые бомбардировки Ирана вполне вероятным сценарием.

Такой подход Трампа свидетельствует о том, что конфликт, находящийся на границе между войной и миром, может вновь перейти в активную фазу боевых действий.

В то же время позиция американского президента остается изменчивой. С начала семимесячного противостояния Трамп неоднократно заявлял о победе, но параллельно то делал ставку на дипломатию, то санкционировал авиаудары, то усиливал санкции против Ирана.

Американские чиновники отмечают, что позиция президента может измениться в течение следующих недель, если конфликт затянется. На его решение также могут повлиять результаты промежуточных выборов.

Пока не удалось узнать, какими по масштабу могут быть потенциальные удары США. По словам чиновников, Трамп неохотно рассматривает возможность проведения масштабной военной операции, в частности из-за желания Вашингтона сохранить сокращающиеся запасы боеприпасов для других возможных конфликтов.

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Ближний востокИранСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп