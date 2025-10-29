Трамп готов снизить пошлины для Китая и пойти на другие уступки, но есть условие

Снижение пошлин в обмен на борьбу с фентанилом

"Я ожидаю, что мы снизим эти пошлины, потому что, как я верю, они помогут нам с проблемой фентанила", - сказал глава Белого дома журналистам на борту самолета Air Force One по пути в Южную Корею.

Отметим, что фентанил - это опасный опиат, употребление которого приводит к многочисленным смертям американцев. Именно фентанил и объявленная Трампом война наркобизнесу стали одной из причин введения пошлин против Канады, Мексики и Китая.

Ранее в администрации американского президента заявляли, что китайские официальные лица не предприняли достаточных мер для прекращения поставок прекурсоров фентанила, которые преступные картели используют для производства опасных наркотиков, распространяемых в США.

По данным СМИ, Пекин также стремится снизить тарифное давление на экспорт в США, а сокращение пошлин на фоне договоренностей по фентанилу может сделать китайские товары более конкурентоспособными на американском рынке.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Трамп рассматривает возможность уменьшения действующей 20-процентной пошлины на китайские товары до 10%

Трамп готов предоставить доступ к чипам Nvidia

Также американский лидер на встрече с Си Цзиньпинем, которая ожидается в четверг, готов обсудить вопросы, касающиеся искусственного интеллекта и микрочипов Nvidia.

Американский президент допустил, что в рамках торговой сделки Китай сможет получить доступ к новому процессору Nvidia Blackwell, что может вызвать обеспокоенность в Конгрессе США.

"Мы будем говорить о Blackwell, это “супер” чип, опережающий другие страны на годы", - отметил Трамп и добавил, что недавно глава Nvidia Дженсен Хуанг показывал ему новую модель в Овальном кабинете.

Акции Nvidia на альтернативной азиатской площадке Blue Ocean выросли на 8,5% после заявлений Трампа.

Как отмечает Reuters, Nvidia пока не запрашивала лицензии на поставку чипов Blackwell в Китай. Ранее Вашингтон разрешил экспорт менее мощной версии - H20, которая соответствует американским экспортным ограничениям, однако поставки еще не начались.

Закупки сои, TikTok, транспортные сборы

На прошлых выходных представители США и Китая в Малайзии достигли предварительных договоренностей по торговым вопросам, которые Трамп и Си должны закрепить во время встречи. Предполагается, что стороны также обсудят отмену ряда экспортных ограничений, тарифов и сборов.

Среди возможных шагов - крупная закупка Китаем американских соевых бобов, об отмене которой ранее заявлял Пекин. Также стороны обсудят снижение транспортных сборов и согласие Вашингтона на продажу американского подразделения TikTok консорциуму, сформированному администрацией Трампа.

В то же время президент США исключил, что на встрече с Си Цзиньпином будет обсуждаться вопрос Тайваня.

"Я не уверен, что мы вообще будем говорить о Тайване. Возможно, он захочет спросить, но там особо не о чем говорить", - заявил Трамп.