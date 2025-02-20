Трамп готов предложить Украине новые условия сырьевой сделки, - Reuters

Планы изменились после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил детальное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% важнейших полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий, который является ключевым компонентом в аккумуляторах электромобилей.

Этот эпизод ясно показал, что достижение полной сделки займет время, говорят источники. Но Трамп хочет, чтобы пакт с Украиной был заключен до того, как потенциально разрешить большую военную поддержку США Киеву или двигаться вперед с попыткой посредничества в официальных мирных переговорах между Украиной и Россией, чтобы положить конец трехлетней войне, последовавшую за вторжением Москвы на территорию соседа.

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог находится в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить параметры пересмотренного пакта и то, что нужно Украине в обмен на подписание. Зеленский сказал, что встретится с Келлогом в 20 февраля "и для нас крайне важно, чтобы эта встреча - и общее сотрудничество с Америкой - были конструктивными ".

На вопрос о том, продолжат ли американские власти добиваться заключения сделки, советник Трампа, говоривший на условиях анонимности, сказал о Зеленском: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности".

Попытки заключить сделку продолжаются, несмотря на растущий раскол между Трампом и Зеленским.

Трамп 19 февраля осудил своего украинского коллегу, назвав его "диктатором без выборов" после того, как Зеленский заявил, что Трамп попал в ловушку российского пузыря дезинформации, что стало ответом на предположение президента США о том, что войну начала Украина.

За последние три года Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, и Трамп заявил, что инвестиции США в украинские полезные ископаемые могут гарантировать, что "мы в какой-то форме вернем эти деньги". Он настаивает на том, чтобы Киев предоставил США концессии на сумму 500 млрд долларов в знак признания помощи Вашингтона.

Источники сообщили, что для Трампа важно публично дать понять американскому народу, что США возмещают оказанную помощь.

Менее "хищническое" соглашение

Неясно, в какой степени первоначальное предложение США было оформлено как компенсация за прошлые поставки оружия или за будущие поставки. Но Зеленский заявил, что оно слишком сильно фокусируется на интересах США и не содержит гарантий безопасности для Киева.

"Я не могу продать нашу страну", - заявил он журналистам 19 февраля.

Третий источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Украина готова заключить сделку с администрацией Трампа. Другой источник также сказал, что Киев готов заключить сделку, но она не должна выглядеть такой "хищнической", как изначально предложенная США договоренность.

Подробности обсуждений в США потенциальной сделки по добыче полезных ископаемых, включая информацию о том, кто в администрации помогал разрабатывать первоначальное предложение, неизвестны.

Пересмотренный подход - лишь один из нескольких обсуждаемых в Белом доме вариантов заключения сделки с Киевом в ближайшие недели. Это необычно сжатые сроки для сложного сектора, где в сделках обычно участвуют частные компании и государственные структуры, а не правительства.

Трамп повторил свое разочарование тем, что большая часть помощи США была грантами, в то время как Европа, по его словам, в основном предоставляла кредиты. "В то время как Соединенные Штаты ничего не получают взамен, они получают свои деньги обратно", - сказал он.

Он также раскритиковал отказ Зеленского от раздела 50/50, охарактеризовав это как нарушение соглашения без каких-либо доказательств того, что Киев действительно согласился на него. "И у нас была сделка, основанная на редкоземельных металлах и прочем, но они нарушили эту сделку... они нарушили ее два дня назад", - сказал Трамп.

"Испытанный, проверенный" китайский инструмент

Пересмотренный, упрощенный подход поможет Соединенным Штатам обойти многочисленные юридические и логистические препятствия и даст время для обсуждения деталей проекта, включая распределение доходов, на более позднем этапе.

"США исторически не использовали обмен природных ресурсов на помощь, но это проверенный и испытанный инструмент в стратегии Китая в сфере полезных ископаемых", - сказала Грейслин Баскаран, директор программы по обеспечению безопасности важнейших полезных ископаемых в Центре стратегических и международных исследований.

Украина крайне заинтересована в построении более глубоких экономических и оборонных отношений с Соединенными Штатами, а также в поиске способа признать значительные инвестиции США, которые они уже вложили в будущее Украины, заявил Тайсон Баркер, бывший заместитель специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины.

"Украинцы более чем готовы предоставить дополнительные преимущества Соединенным Штатам в виде привилегированного льготного доступа к критически важным минеральным ресурсам в знак признания миллиардов долларов, которые американские налогоплательщики вложили в Украину", - сказал он. "Это то, над чем украинцы уже некоторое время вырабатывают стратегию".

Баркер заявил, что аналогичные условия необходимо будет предложить и другим странам, внесшим значительный вклад в войну в Украине, включая Канаду, Великобританию, Японию и ЕС.

Однако Россия также жаждет заполучить природные ресурсы Украины, и ее войска, уже захватившие пятую часть Украины, включая запасы редкоземельных металлов, сейчас находятся всего в 6 километрах от гигантского месторождения лития.