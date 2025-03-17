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Трамп готов к санкциям против РФ, если разговор с Путиным не будет "успешным", - Белый дом

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России, если его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не пройдут успешно.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее мнению, Украина и Россия "никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас". 

"Президент (Трамп - ред.) полон решимости добиться этого", - подчеркнула Ливитт. 

При этом журналисты спросили у нее, будет ли Трамп рассматривать возможность введения санкций против России, если его завтрашний звонок с Путиным не пройдет успешно. 

"Президент об этом говорил, и, конечно, он готов это сделать, если потребуется", - ответила Ливитт. 

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее анонсировал, что завтра, 18 марта, он поговорит по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

Информацию о возможных переговорах Трампа и Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, самым первым вопросом станет урегулирование войны России против Украины.

Стоит заметить, что Трамп и Путин уже общались по телефону в феврале. Тогда у них был долгий разговор.

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