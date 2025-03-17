Трамп готов к санкциям против РФ, если разговор с Путиным не будет "успешным", - Белый дом

По ее мнению, Украина и Россия "никогда не были ближе к мирному соглашению, чем сейчас".

"Президент (Трамп - ред.) полон решимости добиться этого", - подчеркнула Ливитт.

При этом журналисты спросили у нее, будет ли Трамп рассматривать возможность введения санкций против России, если его завтрашний звонок с Путиным не пройдет успешно.

"Президент об этом говорил, и, конечно, он готов это сделать, если потребуется", - ответила Ливитт.