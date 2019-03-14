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Трамп готовий ветувати рішення Сенату США по стіні

Новини » Політика    14.03.2019 - 13:04
Трамп готовий ветувати рішення Сенату США по стіні
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Глава США зазначив, що південний кордон - "кошмар для нацбезпеки"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий у разі необхідності ветувати рішення Сенату США по будівництву стіни на кордоні з Мексикою. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Трамп підкреслив, що південний кордон - "кошмар для національної безпеки".

Трамп готовий ветувати рішення Сенату США по стіні

"Сьогодні відбудеться велике національне надзвичайне голосування у Сенаті США з безпеки кордонів і стіни… Я готовий накласти вето, якщо це необхідно. Південний кордон - це кошмар національної безпеки і гуманітарної допомоги, але це можна легко виправити!" - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір звернутися до Конгресу США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, що в 1,5 рази більше від суми, яку він просив направити в цьому році .

Так, у кінці лютого глава США закликав республіканців у Сенаті не підтримувати резолюцію демократів, яка забороняє ініційоване ним залучення нецільових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому президент США звинуватив представників демократичної партії у Конгресі в небажанні підтримати рекомендації фахівців з приводу стіни на кордоні з Мексикою.

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