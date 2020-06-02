Трамп готовий залучити Збройні сили США для припинення протестів

Він заявив про необхідність припинити масові акції
Президент США Дональд Трамп закликав губернаторів всіх штатів розгорнути національну гвардію для припинення протестів у країні. Він заявив, що в іншому разі уряд США використає Збройні сили.
Про це заявив під час прес-конференції в Білому домі.
Він закликав у кожному місті забезпечити переважну присутність силовиків до тих пір, поки не припиняться масові акції.
"Я рішуче рекомендував кожному губернатору розгорнути національну гвардію в достатній кількості, щоб ми домінували на вулицях", - сказав Трамп.
Президент додав, що готовий задіяти Збройні сили США для "швидкого вирішення проблеми", якщо в місті або штаті відмовляться здійснити необхідні дії.
"Я розверну Збройні сили США і швидко вирішу проблему", - додав Трамп.
Нагадаємо, протести в США почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання чорношкірого американця Джорджа Флойда місцеві поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.
Відео з кадрами жорсткого затримання афроамериканця облетіли мережу і тисячі людей вийшли на вулиці. Протестувальники громили машини і били скло магазинів, на вулиці вийшла поліція, поранення отримали близько 10 чоловік.
Протести в США згодом переросли в масові заворушення, а їх учасників американський президент назвав "мародерами і анархістами".
Раніше повідомлялося, що Трампа забирали в підземний бункер під час протестів біля Білого дому.
РБК-Україна писало, що влада більше 40 американських міст в 22 штатах запровадили комендантську годину з-за масових заворушень.
Автор: Инна Собора