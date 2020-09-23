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Трамп готовий першим в США випробувати вакцину від коронавірусу

США, Середа 23 вересня 2020 02:58
Трамп готовий першим в США випробувати вакцину від коронавірусу
Фото: вакцина від коронавірусу (freepik)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп не виключає можливість використовувати в країні зарубіжну вакцину проти коронавірусу, якщо вона буде працювати. Він також готовий першим пройти вакцинацію.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу, трансляція якого велася в Facebook.

"Я хочу лише, щоб була вакцина, яка працює. Мене не хвилює, якщо її зробить інша країна, я зніму перед нею капелюха", - процитувала Макінені Трампа.

Вона нагадала, що Трамп уже висловлював готовність першим зробити щеплення від COVID-19 зарубіжної вакциною.

"Президент вже говорив, що буде щасливий стати і першою в країні людиною, яка зробить цю вакцинацію. Він вважає, що це буде безпечна і ефективна вакцина, і він безумовно згоден випробувати її", - сказала вона.

Вона зазначила, що в Білому домі найбільш перспективною вважають розроблену за участю Оксфордського університету вакцину британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

"Жодна вакцина ще не пройшла третю стадію клінічних випробувань, крім оксфордської. У нас вже є шість американських вакцин, дві з яких проходять третю стадію клінічних випробувань. Ми розробили їх менше ніж за рік", - сказала Макінені.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу з'явиться через 4-8 тижнів.

Водночас головний інфекціоніст США закликав не поспішати з вакциною проти COVID-19.

Крім цього, раніше США уклали контракт з компанією Moderna про виробництво і постачання 100 млн доз вакцини проти коронавірусу.

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