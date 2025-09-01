RU

Трамп на фоне слухов о своей смерти поразил поклонников оптимистичным сообщением: что написал

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп ответил на волну спекуляций о своей смерти оптимистичным сообщением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп несколько дней не появлялся на публичных мероприятиях, что, безусловно, привлекло внимание медиа и пользователей соцсетей.

Кроме того, стала распространяться информация, что на руках Трампа были замечены синяки и отеки. Это также стало поводом для спекуляций относительно его здоровья.

И вот когда многие решили, что произошло непоправимое, Дональд Трамп решил о себе напомнить.

Он опроверг слухи о смерти оптимистичным сообщением "Never felt better in my life".

Это стало его ответом на спекуляции относительно здоровья, вызванные его отсутствием на публике и заметными физическими изменениями, в частности синяками на руках и отеками.

 

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс случайно запустил в соцсети X (Twitter) своеобразный "тренд" в отношении президента Дональда Трампа. В соцсети появились десятки тысяч сообщений под хэштегом "Трамп мертв".

Президент США Дональд Трамп после многодневного молчания на фоне слухов о своей смерти, уже опубликовал серию из более 40 сообщений в соцсети Truth Social. Среди них - критика демократов, обсуждение избирательных законов, упоминание о ветеранах и даже почитание Халка Хогана.

Кроме того, он поделился искусственно сгенерированными изображениями себя в различных фантастических ролях.

