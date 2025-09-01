Трамп на фоне слухов о своей смерти поразил поклонников оптимистичным сообщением: что написал

Президент США Дональд Трамп несколько дней не появлялся на публичных мероприятиях, что, безусловно, привлекло внимание медиа и пользователей соцсетей.

Кроме того, стала распространяться информация, что на руках Трампа были замечены синяки и отеки. Это также стало поводом для спекуляций относительно его здоровья.

И вот когда многие решили, что произошло непоправимое, Дональд Трамп решил о себе напомнить.

Он опроверг слухи о смерти оптимистичным сообщением "Never felt better in my life".

Это стало его ответом на спекуляции относительно здоровья, вызванные его отсутствием на публике и заметными физическими изменениями, в частности синяками на руках и отеками.