Трамп: Европа должна сосредоточиться на войне в Украине, а не на Гренландии

Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые выступают против присоединения США к Гренландии. По его словам, остров необходим Америке для "обеспечения национальной безопасности от внешних угроз".

"Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европе нужно сосредоточиться, а не на Гренландии", - считает президент.

Он заверил, что введет тарифы для европейских стран, если сделка по Гренландии не будет достигнута.

Также американский лидер отказался комментировать вопрос о том, может ли он применить силу для захвата Гренландии.

Отдельно Трамп отверг идею о том, что Норвегия не имеет влияния на процесс присуждения Нобелевской премии мира и что решение полностью зависит от комитета.

"Норвегия полностью это контролирует, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но на самом деле имеют самое прямое отношение", - считает президент.