Трамп: Европа должна сосредоточиться на войне в Украине, а не на Гренландии

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что фокус Европы должен быть на вопросе войны России против Украины, а не на Гренландии.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые выступают против присоединения США к Гренландии. По его словам, остров необходим Америке для "обеспечения национальной безопасности от внешних угроз". 

"Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европе нужно сосредоточиться, а не на Гренландии", - считает президент. 

Он заверил, что введет тарифы для европейских стран, если сделка по Гренландии не будет достигнута.

Также американский лидер отказался комментировать вопрос о том, может ли он применить силу для захвата Гренландии. 

Отдельно Трамп отверг идею о том, что Норвегия не имеет влияния на процесс присуждения Нобелевской премии мира и что решение полностью зависит от комитета.

"Норвегия полностью это контролирует, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но на самом деле имеют самое прямое отношение", - считает президент. 

Трамп хочет "получить" Гренландию

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Гренландия вошла в состав США. По его словам, так он хочет "защитить" остров от России и Китая.

В то же время против выступили европейские страны, сама Гренландия также не хочет становиться частью США.

Американский лидер в ответ пообещал с 1 февраля ввести тарифы для ряда европейских стран, пока они не согласятся пойти на сделку по Гренландии.

