Трамп: Европа будет серьезно вовлечена в создание гарантий безопасности Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа будет во многом задействована в гарантиях безопасности Украине, которые рассматриваются в рамках мирного плана США по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Мы прорабатываем это с Европой. Европа будет во многом задействована в этом. Европа действительно хочет, чтобы все закончилось, возможно", - заявил президент США.

Трампу задали вопрос насчет гарантий безопасности и вступления Украины в НАТО, на что он ответил - этот вопрос прорабатывается сейчас с Европой.

Мирный план США и переговоры в Женеве

Как известно, США преподнесли Киеву мирный план по завершению войны с РФ, состоящий из 28 пунктов. Он предусматривал, в частности, территориальные уступки Москве, вето на вступление в НАТО и сокращение численности украинской армии. При этом РФ якобы готова предоставить так называемые "гарантии безопасности" Украине и Европе, исключая вероятность следующего вторжения.

Такой вариант был разработан американской и российской стороной и он возмутил как Киев, так и Европу. В итоге на днях прошли переговоры в Женеве, в которых участвовали украинская сторона, европейская и американская.

В результате стороны пришли к выводу, что мирный план будет принят Украиной вне поставленного Штатами дедлайна - до 27 ноября. Также якобы мирный план изменили и оставили в нем 19 пунктов. Точно убрали из него территориальные уступки и сокращение численности армии.

Насчет гарантий безопасности, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности, а не "гарантиях на бумаге".

Он также напомнил, что предыдущие обещания "были разрушены последовательными агрессиями России".

В Кремле в свою очередь заявили: если мирный план не будет соответствовать тем условиям, которые были озвучены российским диктатором Путиным Трампу на Аляске, Москва его не примет.