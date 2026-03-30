Трамп разрешил России продать почти тысячу баррелей нефти Кубе, - NYT

Береговая охрана США позволила российскому танкеру, полному сырой нефти, добраться до Кубы. Таким образом Гавана получит критически важную порцию энергии после долговременной блокады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники New York Times.
По данным MarineTraffic, поставщика данных о судах, танкер, который перевозит примерно 730 тысяч баррелей нефти и принадлежит РФ, в воскресенье находился вблизи Кубы .
Со скоростью 12 узлов судно должно было войти в кубинские воды к вечеру воскресенья. Танкер мог бы достичь ожидаемого пункта назначения - Матансаса, что на Кубе, до вторника.
Береговая охрана США имеет в регионе два катера, которые могли попытаться перехватить российский танкер. Однако администрация Трампа не приказала этим судам действовать, как сообщил анонимный американский чиновник.
Аналитики считают, что прибытие российского судна смягчит энергетический кризис на Кубе, поскольку островные запасы нефти исчерпались бы уже совсем скоро.
Это также уменьшило бы давление на кубинское правительство, которое сталкивается с неизбежным экономическим кризисом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона. Кроме этого, это бы стало сигналом того, что Куба пока может полагаться на своего давнего союзника, Россию.
Администрация лидера США Дональда Трампа с января вводила что-то вроде нефтяной блокады вокруг Кубы, угрожая тарифами странам, которые поставляли бы топливо на остров.
Как пишет NYT, нефтяная блокада США давит на Кубу, приводя к ежедневным отключениям электроэнергии, серьезной нехватке газа, росту цен и ухудшению медицинского обслуживания.
Эта политика вызвала международную критику, в частности со стороны Организации Объединенных Наций, считая, что Соединенные Штаты вызывают гуманитарный кризис на Кубе.
В то же время чиновники Белого дома публично угрожают кубинскому правительству, тайно побуждая его к устранению президента Мигеля Диаса-Канеля.
Следует отметить, что недавно танкер РФ с нефтью, который направлялся на Кубу, вернулся обратно из-за предупреждения со стороны США, о чем сообщили СМИ.
Трамп вскоре после операции в Венесуэле начал говорить о захвате Кубы - недавнее подобное заявление вновь прозвучало из его уст. Он сказал, что следующая цель Вашингтона после войны в Иране - это Куба.