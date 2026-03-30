Трамп разрешил России продать почти тысячу баррелей нефти Кубе, - NYT

Что известно о танкере РФ

По данным MarineTraffic, поставщика данных о судах, танкер, который перевозит примерно 730 тысяч баррелей нефти и принадлежит РФ, в воскресенье находился вблизи Кубы .

Со скоростью 12 узлов судно должно было войти в кубинские воды к вечеру воскресенья. Танкер мог бы достичь ожидаемого пункта назначения - Матансаса, что на Кубе, до вторника.

Береговая охрана США имеет в регионе два катера, которые могли попытаться перехватить российский танкер. Однако администрация Трампа не приказала этим судам действовать, как сообщил анонимный американский чиновник.

Почему это произошло

Аналитики считают, что прибытие российского судна смягчит энергетический кризис на Кубе, поскольку островные запасы нефти исчерпались бы уже совсем скоро.

Это также уменьшило бы давление на кубинское правительство, которое сталкивается с неизбежным экономическим кризисом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона. Кроме этого, это бы стало сигналом того, что Куба пока может полагаться на своего давнего союзника, Россию.