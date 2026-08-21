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Трамп поручил увеличить число космических пусков до тысячи к 2030 году

08:00 21.08.2026 Пт
2 мин
Что известно о поручении Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Трамп поручил увеличить число космических пусков до тысячи к 2030 году Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на значительное увеличение числа коммерческих космических запусков в Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно документу, Белый дом хочет обеспечить не менее 1000 космических запусков и возвращений в атмосферу ежегодно к 2030 году.

Помимо увеличения числа полетов, Трамп поручил правительственным ведомствам рассмотреть возможность использования федеральных земель в качестве новых площадок для пусков.

Reuters отмечает, что в прошлом году было 178 запусков - это была цифра, которая в 10 раз выше, чем в 2013 году, и в этом направлении доминирует компания SpaceX Илона Маска.

Что еще в документе

В меморандуме, подписанном Трампом, содержится призыв к ведомствам:

  • поощрять совместную разработку инфраструктуры космического транспорта вместе с партнерами из частного сектора;
  • ускорить процесс получения разрешений и экологической экспертизы;
  • обеспечить наличие достаточного спектра беспроводной связи для космических запусков.

Также Трамп хочет вернуть американских астронавтов на Луну к 2028 году. В документе NASA предписывается содействовать коммерческой доставке на Луну и коммерческому роботизированному доступу на Марс, а также изучить коммерческие пути отправки людей на Марс.

Директор Управления по научно-технической политике Белого дома Майкл Крациос заявил, что новая национальная политика в области космических перевозок "соответствует моменту взрывного роста и позиционирует Америку как лидера следующей эры космоса".

Он сказал, что это предполагает "подход, ориентированный в первую очередь на коммерческую деятельность, позволяющий американцам высадиться на Луну к 2028 году и создать первые элементы лунной базы к 2030 году, а также обеспечить быстрые и надежные возможности запуска в интересах национальной безопасности".

Также известно, что Трамп хочет, чтобы ведомства воздерживались от проведения государственных операций по космическим перевозкам США, 'которые препятствуют, сдерживают или конкурируют с коммерческой космической деятельностью Соединенных Штатов, за исключением случаев, когда это требуется в целях общественной безопасности или национальной безопасности".

Что еще важно знать

Напомним, в начале апреля Трамп перед запуском миссии Artemis II заявил, что Америка "доминирует везде", отметив абсолютное лидерство США в экономике, военной силе и космических исследованиях.

Также мы писали, что после этой миссии Трамп принял в Белом доме экипаж, и отметил не только их мужество, но и свои шансы на космическое путешествие.

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