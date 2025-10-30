Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США

Глава Белого дома подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны.

"Это было достигнуто, включая полную модернизацию и обновление имеющегося оружия, во время моего первого срока полномочий", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что из-за огромной разрушительной силы ядерного оружия "ненавидел это делать", но у него не было выбора.

Как сказал Трамп, Россия занимает второе место по ядерному оружию, а Китай - третье с большим отрывом, однако Пекин уже в течение 5 лет сравняется с Москвой. Поэтому он поручил начать испытания ядерного оружия США.

"В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - резюмировал глава Белого дома.