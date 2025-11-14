Трамп поручит расследовать "связи" Эпштейна с одним из экс-президентов США

Трамп обвинил демократов в том, что они используют "мистификации с Эпштейном", чтобы отвлечь внимание от проблемы шатдауна.

"Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции вместе с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность Джеффри Эпштейна и его связи с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом (министр финансов при Клинтоне - ред.), Ридом Хоффманом (сооснователь LinkedIn - ред.), J.P. MorganChase (один из крупнейших банков мира - ред.) и многими другими людьми и учреждениями", - добавил он.

Американский лидер заявил, что вышеперечисленные люди "провели значительную часть своей жизни" с Эпштейном на его "острове".

"Это еще одна афера уровня "Россия, Россия, Россия", - добавил он.