Трамп допустил провал сделки с Канадой: Вашингтон готов к тарифной войне

Перед отъездом в Шотландию Трамп предположил, что его администрация может установить ставку тарифа в одностороннем порядке. Он сказал журналистам следующее:

"Нам не очень-то везет с Канадой. Думаю, Канада может стать страной, где ограничатся лишь тарифами, а не настоящими переговорами", - заявил президент США.

Как пишет Reuters, канадские официальные лица все яснее дали понять, что вероятность заключения сделки к 1 августа крайне мала.

В частности, федеральный министр правительства Доминик Леблан, который отвечает за торговлю между США и Канадой, сделал журналистам в Вашингтоне заявление.

Он сказал, что после двух дней переговоров, "мы добавились прогресса, но нас предстоит еще много работы".

Также Леблан заявил, что Канада выделит необходимое время, чтобы заключить максимально выгодную сделку.

Неделей ранее канадский премьер Марк Карни дал понять, что Канаде, возможно, не удастся убедить США отменить все санкции.