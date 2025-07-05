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На фоне пошлин: посол США уверен в торговой сделке с Канадой

Суббота 05 июля 2025 08:09
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На фоне пошлин: посол США уверен в торговой сделке с Канадой Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Посол США в Канаде Пит Хекстр с оптимизмом смотрит на торговые переговоры между Америкой и Канадой. Он считает, что сделка вскоре будет достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Выступая во время вечеринки по случаю Дня независимости в Оттаве, Хекстр отметил, что у них есть два человека, которые ведут переговоры от имени каждой из стран (в своей речи он имел ввиду президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни).

"Когда они закончат, я уверен, что они оба смогут вернуться к своему народу и своим гражданам и сказать: "У меня есть отличная сделка для Канады" - и я думаю, что у нас будет президент, который скажет: "У меня есть отличная сделка для США", - сказал Хекстр.

Далее он добавил: "Это означает, что в выигрыше обе стороны".

Bloomberg отмечает, что лидеры двух стран договорились о крайнем сроке достижения сделки - 21 июля.

"Мы справимся с этим. Когда мы закончим, мы будем сильнее и лучше, чем были в начале", - резюмировал посол.

Возобновление переговоров между США и Канадой

Напомним, 27 июня Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой. Это произошло после того, когда страна начала вводить налог на цифровые услуги, которые направлены против IT-гигантов США.

Однако вскоре Канада отметила свой план налогооблажения американских технических компаний, а Карни в свою очередь заявил, что страны возобновляют торговые переговоры.

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