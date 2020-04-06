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Трамп пригрозив запровадити мито на імпорт нафти

Новини » Політика     06.04.2020 - 10:29
Трамп пригрозив запровадити мито на імпорт нафти
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

США можуть ввести мито на імпорт, щоб захистити американську нафтову галузь від різкого обвалу цін

Президент США Дональд Трамп може запровадити мито на імпорт сирої нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Голос Америки”.

Як повідомляється, у п’ятницю Трамп зустрічався з представниками нафтовидобувних компаній, низка яких були змушені призупинити роботу через різке падіння цін, оскільки видобуток сланцевої нафти є нерентабельним.

У результаті чого, він заявив, що Сполучені Штати можуть ввести мито на імпорт, щоб захистити американську нафтову галузь від різкого обвалу цін на світовому ринку у випадку, якщо Росія і Саудівська Аравія найближчим часом не домовляться про скорочення обсягів видобутку нафти.

Представники нафтопереробного бізнесу написали Трампу листа з проханням не вводити мита, оскільки його введення призведе зокрема до зростання цін на бензин.

Як зазначається, США імпортують нафту як з Саудівської Аравії, так і з Росії.

Нагадаємо, американські виробники нафти почали лобістську кампанію за введення санкцій проти Саудівської Аравії і Росії, закликаючи їх знизити виробництво сировини. В США заявили, що виробляти сланцеву нафту нерентабельно при цінах нижче 50 доларів за барель.

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