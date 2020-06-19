Трамп допускає повний розрив відносин з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати за певних умов можуть повністю розірвати відносини з Китаєм. Заява прозвучала на тлі підписання нових санкцій проти влади Китаю.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Можливо, я не до кінця прояснило, але у США в політиці, звичайно, залишається варіант за різних умов повністю порвати з Китаєм", - написав він.

Нагадаємо, Трамп підписав закон, в якому передбачена санкції щодо влади і організацій Китаю через порушення прав мусульман-уйгурів у Китаї.

Зазначимо, раніше Трамп анонсував санкції проти Китаю після того, як китайський парламент прийняв закон про національну безпеку Гонконгу. Документ дозволяє заборонити в регіоні антиурядові протести і створити там китайські спецслужби. У США вважають, що цей закон позбавив Гонконг високого ступеня автономії від Китаю. Китай відкинув будь-яку критику і заявив, що питання Гонконгу є виключно її внутрішньою справою.

На початку червня Трамп оголосив про введення заборони на в'їзд в США китайським вченим та аспірантам, яких Пекін нібито може використовувати для крадіжки американських технологій.