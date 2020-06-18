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Трамп підписав нові санкції проти влади Китаю

Новини » Політика     18.06.2020 - 06:01
Трамп підписав нові санкції проти влади Китаю
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп доповнив санкції за утиск народу уйгурів у Китаї

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон, в якому передбачені санкції щодо влади і організацій Китаю. Причина нових санкцій - порушення прав мусульман-уйгурів у Китаї.

Про це повідомляє сайт Конгресу.

У новому документі зазначено, що санкції можуть торкнутися тих, хто несе відповідальність за пригнічення уйгурів. Законом передбачено два види обмежень - це заморожування активів та обмеження у візі.

Зараз Конгрес очікує від національної розвідки звіт, в якому буде описана політика уряду Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі і масштаби примусової праці мусульманських меншин у країні.

Уйгури - це корінний тюркський народ, який проживає в регіоні Сіньцзян-Уйгурський на території Китаю, в більшості сповідує іслам. За даними ООН, зараз у Китаї близько 1 млн уйгурів перебувають в таборах "для ідеологічної обробки".

Це вже друга хвиля санкцій США проти Китаю у зв'язку з утиском уйгурів. Влада Китаю першу хвилю обмежень прокоментувала тим, що Вашингтон шукає привід для втручання ззовні, проте "в Китаї немає порушень прав людини".

Нагадаємо, на початку червня Трамп оголосив про введення заборони на в'їзд в США китайським вченим та аспірантам, яких Пекін нібито може використовувати для крадіжки американських технологій.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп
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