Трамп: ядерная программа Ирана уничтожена, но ее могут восстановить в другом месте

США ударами по Ирану уничтожили его ядерную программу. Однако не исключается, что Тегеран может восстановить ее в другом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа, которого цитирует Reuters.
Соответствующее заявление перед журналистами Трамп сделал на борту Air Force One, уезжая в Нью-Джерси после празднования Дня независимости в Белом доме.
Он отметил, что, по его мнению, ядерная программа Тегерана была окончательно остановлена, хотя Иран может возобновить ее в другом месте.
Трамп заявил, что обсудит Иран с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 7 июля.
"Я бы сказал, что это (ядерная программа, - ред.) отодвинуто навсегда. Я думаю, что им придется начать в другом месте. А если они и начнут, это будет проблема", - сказал президент США.
Трамп заявил, что не позволит Тегерану возобновить свою ядерную программу, добавив, что Иран хочет встретиться с ним.
22 июня США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет заявили, что ядерная программа Тегерана якобы полностью уничтожена.
Однако, как сообщало издание CNN со ссылкой на разведку США, основные элементы иранской ядерной инфраструктуры остались невредимыми.
Эта информация вызвала гневную реакцию Трампа - он обвинил американские СМИ в распространении дезинформации.
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