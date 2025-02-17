Трамп дал Нетаньяху карт-бланш в освобождении заложников ХАМАС

Президент США Дональд Трамп разрешил Израилю самостоятельно вести дальнейшее освобождение заложников в Секторе Газа. Он также подтвердил, что пригрозил ХАМАСу жестким силовым ответом на срыв после последнего обмена в субботу, 15 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Трампа, он сказал израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху относительно соглашения об освобождении заложников и прекращении огня: "Делай, что хочешь".

Президент не уточнил, когда именно он передал ему это сообщение.

Во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force One, главу Белого дома также спросили о субботе, 15 февраля, как крайнем сроке, который он установил для ХАМАСа, чтобы освободить всех заложников и который прошел без инцидентов.

Трамп впервые прямо пригрозил палестинским боевикам, потому что ХАМАС заявил, что не освободит трех заложников, которых он должен был освободить в субботу, согласно условиям соглашения.

В течение последних нескольких дней официальные лица США утверждали, что именно угроза Трампа устроить "адский дождь" заставила ХАМАС отступить от собственной угрозы не освобождать заложников. Зато угроза Трампа противоречила бы условиям соглашения, которое предусматривало, что в субботу ХАМАС освободит только трех заложников, а не всех.

Президент США уточнил, что оставил за Израилем право решать, что ему делать.

Трамп рассказывает журналистам, что из-за этой угрозы, ХАМАС согласился отпустить трех заложников, включая американского гражданина Саги Декель-Чена.

Он также отметил, что освобожденные в эти выходные заложники, "были в достаточно хорошей форме", в отличие от освобожденных неделю назад, которые, по словам Трампа, выглядели как "пережившие Холокост".

Относительно следующих шагов в деле освобождения заложников, Трамп сказал: "Это будет зависеть от Израиля... после консультаций со мной".