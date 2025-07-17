Трамп дал Кремлю 50 дней на мир: Белый дом озвучил план давления на Россию

"Ну, как четко изложил президент (Трамп - ред.), если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирного соглашения, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями", - заявила Левитт.

По ее словам, вторичные санкции затронут и те страны, которые покупают нефть у России. Это, как считают в Белом доме, нанесет серьезный ущерб российской экономике.

Также в администрации президента Трампа отметили, что США стремятся к дипломатическому решению войны, которая продолжается далеко от американских границ.

"Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением, он продвигает эту идею, его администрация потратила много часов и много времени, пытаясь решить эту войну", - добавили в Белом доме, подчеркнув, что Трамп стремится остановить убийства и сохранить жизни.

Угроза Трампа

На днях президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми мерами, поскольку войну против Украины Москва прекращать не хочет.

В частности, Трамп планирует ввести 100% вторичные тарифы, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения. Это означает, что такие тарифы грозят тем странам, которые продолжат торговлю с РФ.