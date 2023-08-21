Трамп не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента: в чем причина

"Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство – с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим", - написал Трамп.

По его словам, он значительно опережает своих политических конкурентов по Республиканской партии по результатам множества опросов. В исследовании CBS на втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 16%. Заявлено, что первые дебаты будут проходить на Fox News.

Дела против Трампа

Обвинение по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, возбужденным против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Кроме того, 9 июня ему было предъявлено обвинение в 37 пунктах дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

Позже стало известно, что несколько ведущих доноров Республиканской партии США пытаются найти альтернативу Трампу для участия в президентских выборах 2024 года.