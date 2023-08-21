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Трамп не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента: в чем причина

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональд Трамп не планирует участвовать в дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии в связи с тем, что опрос телеканала CBS показал его лидерство с "легендарными" показателями – с поддержкой более 62%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственную соцсеть Трампа Truth Social.

"Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство – с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим", - написал Трамп.

По его словам, он значительно опережает своих политических конкурентов по Республиканской партии по результатам множества опросов. В исследовании CBS на втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 16%. Заявлено, что первые дебаты будут проходить на Fox News.

Дела против Трампа

Обвинение по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, возбужденным против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Кроме того, 9 июня ему было предъявлено обвинение в 37 пунктах дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

Позже стало известно, что несколько ведущих доноров Республиканской партии США пытаются найти альтернативу Трампу для участия в президентских выборах 2024 года.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки