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Трамп анонсировал срочную встречу с Ираном

15:07 29.06.2026 Пн
2 мин
Президент США рассказал, кто предложил провести переговоры
aimg Юлия Капитонова
Трамп анонсировал срочную встречу с Ираном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Уже во вторник, 30 июня, команда президента США и представители иранского режима проведут срочные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Дональда Трампа в Truth Social.

Как утверждает глава Белого дома, о проведении переговоров попросил именно официальный Тегеран.

Дональд Трамп подтвердил, что согласился на это предложение. Он также уточнил, что встреча была запланирована на вторник, 30 июня.

Представители президента США и иранского режима планируют встретиться в Дохе (Катар).

"Иран попросил о встрече. Она состоится завтра в Дохе!" - написал Дональд Трамп.

Кстати, Тегеран призвал Штаты к переговорам на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Так, 28 июня американские солдаты атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива.

Эти удары были ответом на атаку Ирана против коммерческого танкера, которая произошла утром 27 июня.

Несмотря на новую волну эскалации, транзит коммерческих судов через Ормузский пролив до сих пор продолжается. Военные США находятся в полной боевой готовности.

Как сообщало ранее РБК-Украина, ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась после атаки на гражданское судно в четверг, 25 июня. Она произошла на маршруте, открытом в рамках рамочного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Чуть позже Дональд Трамп подтвердил факт атаки. По его словам, новые провокации Ирана можно считать нарушением договоренностей о прекращении огня.

На фоне последних событий Корпус стражей Исламской революции заявил об атаках на американские объекты в регионе.

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