Трамп анонсировал свою первую заграничную поездку после выборов в США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить открытие после реконструкции из-за пожара 5 лет назад знаменитого Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Визит в столицу Франции станет его первой заграничной поездкой после победы на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую газету The New York Times .

Открытие реконструированного Собора Парижской Богоматери должно состояться в субботу, 7 декабря.

Трамп на своей онлайн-платформе Truth Social рассказал, что для него будет "честью" посетить это "великолепное и историческое" здание.

Он также похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за "прекрасную работу, которая гарантирует, что Нотр-Дам был восстановлен до полного уровня славы, и даже больше".

"Для всех это будет особенный день!" - добавил Трамп.

По словам людей, информированных о планировании такой поездки, вопрос обсуждался командой Трампа и офисом Макрона несколько дней.

Также один из источников американских СМИ рассказал, что лидеры имели по крайней мере один телефонный разговор.

Ожидается, что действующий президент США Джо Байден не будет на открытии Нотр-Дам-де-Пари. Однако на мероприятии должна присутствовать первая леди Джилл Байден, рассказала западной прессе одна "проинформированная особа".

По данным CNN, Трамп был приглашен правительством Франции посетить повторное открытие Нотр-Дам-де-Пари.

Также ожидается, что на церемонии повторного открытия Собора в эти выходные примут участие около 50 глав государств и правительств, сообщил Associated Press начальник полиции Парижа Лоран Нуньес.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

Напомним, масштабный пожар в Соборе парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. По всей вероятности, причиной могла стать проблема с электрической сетью.

Сильный пожар тушили в течение 14 часов, он серьезно повредил историческое здание.

Французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что собор восстановят через пять лет.

Собор Парижской Богоматери, также известный как собор Нотр-Дам (фр. Notre-Dame de Paris) - католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор Архиепархии Парижа. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов.