RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп анонсировал, что снова будет идти в президенты США, но есть нюанс

06:41 25.07.2026 Сб
2 мин
Что сказал Трамп о своем возможном походе на выборы?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах главы государства уже "трижды" и добавил, что собирается сделать это четвертый раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Важно отметить, что этой ночью у Трампа состоялся ужин с журналистами, который несколько месяцев назад был сорван из-за человека, который прорвался через охрану и устроил стрельбу.

Как пишут СМИ, сегодня Трамп выступая перед прессой много шутил, и его заявление о новом сроке, судя по всему, тоже прозвучало в контексте шутки, а не реальных намерений.

"Не то чтобы меня сильно волновала пресса, но я хочу поднять ваши рейтинги. Поэтому я рад объявить о своем намерении - и это, можно сказать, своего рода эксклюзив - баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что "действительно" собирается это сделать и вскоре сделает официальное заявление. Но дальше прозвучала еще одна фраза, которая намекает, что это все же была шутка.

"Хотя, если честно, думаю, оно (официальное заявление - ред.) уже и так прозвучало. Я выиграл три раза, а теперь собираюсь сделать это снова", - резюмировал Трамп.

Отметим, что на самом деле Трамп был президентом страны дважды - в 2016 и 2024 годах. В 2020 году он выборы проиграл, хотя и утверждает, что они якобы были сфальсифицированы.

Преемник Трампа

Напомним, в феврале 2020 года СМИ писали, что президент США Дональд Трамп начал активнее обсуждать со своими советники вопрос о том, кто может стать его преемником на президентских выборах 2026 года.

Тогда он считал, что лучшими кандидатами на эту должность могут быть вице-президент США Джей Ди Вэнс либо госсекретарь США Марко Рубио.

Однако уже в мае СМИ стали писать, что Трамп начал своим помощникам все чаще задавать вопрос, а имеет ли Вэнс все необходимое, чтобы стать кандидатом на пост президента США. Лично Трамп на этот вопрос в кулуарах отвечает, что не уверен.

Также мы писали, что по данным Fox News, Трамп оставил Вэнсу инструкции на тот случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп