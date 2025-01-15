ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ХАМАС одобрил соглашение с Израилем о прекращении огня в Секторе Газа, - СМИ

Среда 15 января 2025 19:09
UA EN RU
ХАМАС одобрил соглашение с Израилем о прекращении огня в Секторе Газа, - СМИ Фото: ХАМАС одобрил соглашение с Израилем о прекращении огня в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Террористическая группировка ХАМАС одобрила соглашение с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Свой ответ передала посредникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, CNN и Sky News.

Официальный представитель ХАМАСа сообщил, что соглашение о прекращении огня достигнуто.

Другой чиновник, проинформированный о соглашении, подтвердил информацию.

Отмечается, что соглашение включает шестинедельный начальный этап прекращения огня, постепенный вывод израильских сил, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и освобождение палестинских заложников, удерживаемых Израилем.

Стоит отметить, что официальных заявлений по этому поводу еще не было.

Соглашение между Израилем и ХАМАСом

Напомним, переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников уже несколько месяцев находятся в тупике, несмотря на усилия президента США Джо Байдена.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что "весь ад взорвется", если заложники не будут освобождены до его инаугурации 20 января.

Вчера сообщалось, что ХАМАС поддержал проект соглашения о прекращении огня на территории Сектора Газа, а также освобождении десятков заложников.

Сегодня СМИ сообщали, что декларация об освобождении заложников в Секторе Газа ожидается в ближайшее время. Лидер ХАМАСа Мохаммед Синвар одобрил соглашение о прекращении огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно
Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ